(ANSA) – ROMA, 03 OTT – Condanne a 18 anni di carcere per due dei carabinieri della Stazione Roma Appia accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi. Sono le richieste del pm Giovanni Musarò al processo per la morte di Stefano Cucchi per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, ritenuti dall’accusa autori del pestaggio. Cosa diversa per l’imputato-testimone Francesco Tedesco, per il quale il pm chiede l’assoluzione con la formula ‘per non aver commesso il fatto’, ma la sua condanna a tre anni e mezzo di reclusione per l’accusa di falso. Il Pm ha chiesto alla Corte d’assise di Roma di pronunciare una sentenza di condanna a 8 anni di reclusione per il maresciallo Roberto Mandolini, all’epoca comandante interinale della Stazione Appia, per l’accusa di falso. Il non doversi procedere per prescrizione dall’accusa di calunnia è stata sollecitata per il carabiniere Vincenzo Nicolardi e per Francesco Tedesco e Roberto Mandolini.