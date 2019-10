(ANSA) – BOLOGNA, 3 OTT – “Siamo nei tempi per poter depositare il progetto di restyling dello stadio Dall’Ara entro i termini del mandato dell’attuale sindaco, mandato che che scadrà nel 2021”. Parola di Claudio Fenucci, ad del Bologna, nel giorno dell’inaugurazione della mostra ‘Atleti, cavalieri e goleador’, che apre i festeggiamenti per il compleanno numero 110 del club, oltre che sul passato apre una finestra sul futuro. E pure sul futuro prossimo: “Veniamo da un punto in tre partite, ma la squadra cerca sempre di fare la partita. Quello contro la Lazio sarà un test importante: non dobbiamo porci limiti”. L’unità di intenti tra il Bologna e il Comune è confermata dal sindaco Virginio Merola: “Con l’arrivo di Saputo a Bologna, il motto è divenuto ‘We are one'”, le parole del primo cittadino. All’inaugurazione della mostra ha presenziato anche Andrea Butti, a nome della Lega calcio. Presenti l’ex presidentessa Francesca Menarini, il capitano dello scudetto del 1964 Pavinato, gli ex rossoblù Luppi e Colomba.