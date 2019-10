ROMA. – Una residua instabilità, domani principalmente al Sud, e un weekend con maltempo prevalente e temperature minime che scenderanno anche a 6 gradi. Sono le previsioni per i prossimi giorni dei meteorologi di 3bmeteo.com. “La perturbazione attiva oggi – spiega Edoardo Ferrara – abbandonerà l’Italia domani lasciando tuttavia in eredità una residua instabilità sulle estreme regioni meridionali. Altrove prevarrà il sole ma da Nordovest avanzerà un nuovo fronte, peraltro piuttosto debole”.

Il tempo, in particolare, domani sarà variabile al Sud al mattino con residui rovesci localizzati su medio-bassa Puglia, bassa Calabria, Sicilia nord orientale, in esaurimento entro il pomeriggio. Più soleggiato al Centronord ma con nubi in progressivo aumento da Nordovest.

Il weekend, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino, sarà invece caratterizzato da maltempo prevalente: sabato una perturbazione coinvolgerà le regioni centro-meridionali, quelle del versante tirrenico, con piogge e temporali sparsi. Nel Nord Italia si avranno solo alcuni fenomeni sui settori di confine, caratterizzati anche da alcune spruzzate di neve sulle vette. S

i tratterà comunque di un passaggio piuttosto rapido, che lascerà comunque qualche strascico anche domenica, sempre al Sud, ma nel frattempo un nuovo e più intenso fronte raggiungerà il Nord Italia, con ripresa di episodi di maltempo localmente intensi in estensione entro fine giornata a Sardegna e regioni tirreniche.

Quanto alle temperature, secondo Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com, i primi valori sotto i 10 gradi faranno la loro comparsa fin da venerdì sulle pianure del Nord, fondovalli alpini e anche su parte delle piane interne del Centro con punte di 6-8 gradi nelle conche più riparate. Al Sud e lungo le coste tirreniche e liguri i valori rimarranno un po’ più alti e generalmente intorno ai 15 gradi.