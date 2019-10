(ANSA) – NAPOLI, 3 OTT – Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nella mattinata di oggi a Cardito, in provincia di Napoli, ed hanno raggiunto la finestra dell’abitazione di un sacerdote che è parroco in un altro Comune della provincia di Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Afragola e quelli della polizia che stanno eseguendo i rilievi del caso e per stabilire chi fosse il reale bersaglio. Non ci sono feriti.