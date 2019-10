(ANSA) – NAPOLI, 3 OTT – “Vuoi allattare? Fermati qui, sei la benvenuta!”. E’ l’invito scritto sugli adesivi che indicheranno i negozi di Vico Equense (Napoli) dove, nella settimana mondiale dedicata allattamento materno, sono state organizzate apposite aree di ospitalità per mamme e neonati. All’iniziativa, proposta dalla Commissione Pari Opportunità dl Comune della costa sorrentina, hanno aderito decine di esercenti appartenenti alle locali associazioni Ascom, Acove e Associazione pizza a Vico. “E’ chiaro che l’allattamento può avvenire sempre e ovunque – tiene a chiarire l’Assessore alle pari opportunità Franco Lombardi – ma garantire un posto comodo ed accogliente per mamma, papà e bambino, ne favorisce le condizioni e denota una particolare attenzione verso la famiglia”. ” Oltre al setting adeguato – si legge in un comunicato di promozione dl progetto – senza l’obbligo di dover consumare o acquistare. I commercianti offriranno acqua e bevande calde, come simbolo di accoglienza nei confronti della mamma”.