(ANSA) – ROMA, 3 OTT – “Come ho avuto modo di ribadire incontrando il segretario di Stato Michael Pompeo, difenderemo con tutte le nostre forze le imprese italiane”. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una lettera alle aziende italiane. “Siamo già al lavoro – aggiunge – per una soluzione che difenda il Made in Italy da dazi. Ne va del successo delle nostre aziende, della convenienza per tutti i Paesi del mondo che si vogliono rifornire da loro e dell’economia del nostro Paese”.