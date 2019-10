(ANSA) – ROMA, 3 OTT – “La pubblicazione ieri della lista di dazi da parte americana a seguito della sentenza del WTO ci colpisce, certo, ma – sembrerebbe – meno di altri Paesi, e crediamo che sia stato recepito il nostro messaggio che l’Italia non potesse essere danneggiata in maniera sproporzionata. Vari settori delle nostre esportazioni sono stati risparmiati o colpiti in maniera inferiore rispetto ad altri partner europei. Ma la nostra attenzione resta alta”. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una lettera alle aziende italiane.