El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, rechazó la campaña de manipulación sobre una supuesta ocupación de viviendas, que se ha difundido a través de redes sociales.

El Plan ‘Ubica tu casa’ no existe, no es una política del Gobierno, no es una Misión y alertó sobre la gravedad que significa jugar con el terror con respecto a la propiedad individual, y pidió que se condene el hecho.

Agregó que el décimo quinto Censo de Vivienda que se encuentra en su primera fase de desarrollo, aplicará la boleta censal en el primer trimestre del año 2020.

Por su parte, el presidente el Instituto Nacional de Estadísticas, Raúl Pacheco, señaló que el evento censal cumple con los lineamientos de las Naciones Unidas, y que por sus características organizativas se desarrolla como un Censo de Cuarta Generación.