ROMA. – Non c’è alcuna registrazione di Joseph Mifsud che le autorità italiane hanno fatto ascoltare agli inviati di Donald Trump. E il professore al centro del Russiagate non ha mai chiesto protezione all’Italia. Dagli apparati di intelligence italiani arrivano smentite alle ricostruzioni giunte dall’altra parte dell’Atlantico.

Tutto ciò, in attesa della versione ufficiale dei fatti che il premier Giuseppe Conte e i vertici dei servizi forniranno al Copasir, tornato nella completezza del suo organico dopo un vuoto di alcune settimane determinato dall’uscita del presidente Lorenzo Guerini, diventato ministro della Difesa.

Mifsud, che ha avuto un incarico – poi revocato – da docente alla Link Campus University di Roma ed ha fatto perdere le tracce nel 2017, è il personaggio chiave: fu lui, stando al rapporto del procuratore speciale Robert Mueller, a promettere a George Papadopoulos – allora consigliere del candidato presidenziale Donald Trump – di poter fornire materiale compromettente di origine russa contro Hillary Clinton.

E secondo il DailyBeast, registrò una testimonianza in cui chiedeva protezione all’Italia, temendo per la sua incolumità. Per il sito Usa – che cita un’anonima fonte del ministero della Giustizia italiano – gli inviati di Trump a Roma avrebbero ascoltato quel nastro e avuto da un’altra fonte del governo altre ‘prove’ sul professore. Una ricostruzione che però i nostri 007 smentiscono.

Nel corso dell’incontro del 27 settembre a Roma tra il ministro della Giustizia statunitense William Barr e il procuratore John Durham da un lato e i vertici dei servizi italiani dall’altro, infatti, nessuno dei presenti ha portato né tantomeno ascoltato una registrazione di Mifsud.

Sia Luciano Carta (Aise) che Mario Parente (Aisi), convocati per iscritto dal direttore del Dis, Gennaro Vecchione, che aveva incontrato Barr già ad agosto, si sono presentati senza alcun dossier. Si è trattato di un semplice incontro di cortesia, ribadiscono fonti d’intelligence, nel corso del quale le nostre autorità di sicurezza non hanno fornito alcun elemento relativo al professore.

Gli 007 avrebbero anche spiegato che l’uomo al centro del Russiagate non ha mai chiesto protezione all’Italia e che non sanno dove possa essere, pur ritenendo che si trovi all’estero. L’occasione è però servita per sottolineare in maniera ‘ufficiale’ che, nel caso in cui le autorità americane avessero necessità di documentazione o altro, la strada più idonea da seguire non è quella dei servizi ma dei canali ufficiali, attraverso una rogatoria.

E l’affaire-Russiagate approderà a breve – probabilmente già la prossima settimana – sul tavolo del Copasir. Infatti, il Pd ha finalmente indicato il sostituto di Guerini in seno al Comitato. Si tratta del deputato Enrico Borghi. Tornato nell’effettività di tutti i suoi componenti (5 deputati e 5 senatori) l’organismo parlamentare di controllo riprenderà quindi l’attività istituzionale dopo una pausa forzata.

Il primo atto sarà la convocazione di una seduta da parte del vicepresidente facente funzioni, Adolfo Urso (Fdi), per l’elezione del nuovo presidente, carica che spetta all’opposizione. La riunione, con ogni probabilità, la settimana prossima. Rumors parlamentari dicono che le opposizioni (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) avrebbero trovato un accordo per indicare un esponente del Carroccio alla guida del Comitato.

Una volta eletto il presidente, si riunirà l’ufficio di presidenza per stabilire il calendario dei lavori e le audizioni. E sul tavolo ci sarà la richiesta di ascoltare il premier Conte – che ha mantenuto per sè la delega all’intelligence – proprio sulla visita di Barr in Italia e sui suoi colloqui con i vertici dei servizi, che sarebbero stati autorizzati dal presidente del Consiglio senza informare il Copasir.

La Lega è già sul piede di guerra: il segretario Matteo Salvini attacca: “se il presidente del Consiglio usava e continua ad usare tuttora i servizi segreti come una sua dependance, come dei portatori di acqua e di bevande, spieghi al popolo italiano perché e per come”. Facile immaginare che in cima all’agenda del nuovo presidente del Comitato, tanto più se sarà un leghista, ci sarà proprio la convocazione di Conte.