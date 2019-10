BOLOGNA. – Il pallone non rimbalzerà, domani sera, sul prato del “Rigamonti”. Nel ricordo di Giorgio Squinzi, ex presidente di Confindustria e patron del Sassuolo scomparso ieri a 76 anni, la sfida in programma a Brescia tra le “Rondinelle’”padrone di casa e la squadra emiliana è stata rinviata e si giocherà mercoledì 18 dicembre, alle 20.45, quando verrà completata la 7/a giornata del campionato di serie A.

Un segno di rispetto verso l’imprenditore lombardo, di provata fede milanista, guida del colosso chimico Mapei e uomo di sport, prima nel ciclismo – sua antica e mai sopita passione – e poi nel calcio con il Sassuolo condotto dalla C2 all’Europa League a suon di promozioni, bel gioco e vittorie.

Amatissimo nella città emiliana – sul suo sito il Sassuolo lo definisce ‘Uomo di valore. Presidente illuminato. Cuore Neroverde’ – Squinzi riceverà l’ultimo saluto lunedì prossimo, alle 14.45, con i funerali nel Duomo di Milano mentre dalle 8 di domani sarà allestita la camera ardente alla Casa Funeraria San Siro, sempre nel capoluogo lombardo, in Via Corelli.

Oggi, nel giorno del lutto, le conferenze stampa pre-partita dei due allenatori De Zerbi del Sassuolo e Corini del Brescia sono state annullate.

Il club emiliano sarebbe dovuto partire alla volta della Lombardia dopo la rifinitura pomeridiana prevista a porte chiuse e poi annullata: alle 17 una delegazione del club e di calciatori e calciatrici neroverdi oltre ai due mister, De Zerbi e Piovani, per la squadra femminile, insieme ai loro staff tecnici, hanno vissuto un momento di raccoglimento e preghiera nella Chiesa di San Giorgio a Sassuolo.

Il rinvio della gara tra Brescia e Sassuolo era stato definito “doveroso” dal presidente del Coni, Giovanni Malagò che, nell’esprimere “profonda tristezza” per la morte di Squinzi lo ha definito “un gentiluomo di altri tempi”.

Domenica le altre squadre della Serie A, osserveranno un minuto di silenzio, prima del calcio d’inizio, a memoria del patron sassolese.

Che mancherà, particolarmente, ai ‘suoi ragazzi’. “In queste occasioni si vorrebbe dire tante cose – scrive sui social l’attaccante e gioiello del Sassuolo, Domenico Berardi – ma nulla potrà mai esprimere il vuoto che c’è. Sei stato e resterai un grande uomo, pieno di valori e di grandissima umanità. Ti porterò sempre con me”.