(ANSA) – WASHINGTON, 3 OTT – Trump parlò delle prospettive politiche di Biden e Warren, suoi avversari per la Casa Bianca, nel corso di una telefonata a Xi Jinping. Al leader cinese avrebbe anche promesso di tacere sulle proteste di Hong Kong durante i negoziati sui dazi. Lo riportano alcuni media Usa, citando fonti vicine alla Casa Bianca secondo cui i dati della telefonata furono custoditi nel sistema elettronico utilizzato per le informazioni top secret, lo stesso in cui furono messi i dati della chiamata col presidente ucraino Voldymyr Zelensky. E sempre secondo il Nyt, due diplomatici statunitensi scrissero una dichiarazione per Zelensky in cui il leader ucraino si impegnava a indagare su Biden e il figlio Hunter e sulle presunte interferenze dell’Ucraina sul voto del 2016 per favorire Hillary Clinton. La dichiarazione fu preparata dall’ambasciatore Usa presso l’Ue Gordon Sonland e dall’ex inviato speciale a Kiev Kut Volker. Ne erano a conoscenza Rudy Giuliani e un consigliere di Zelensky, che però non la rilasciò mai.