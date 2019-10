(ANSA) – ROMA, 04 OTT – Lo Shriners Hospitals for Children Open inizia nel segno di Nick Taylor. A Las Vegas, nel quarto torneo 2019-2020 del PGA Tour, il canadese dopo il primo round, con un parziale di 63 (-8), ha un colpo di vantaggio nei confronti dell’americano Brian Harman, secondo con 64 (-7). Nel Nevada ottimo avvio anche per Phil Mickelson, 3/o (65, -6) al fianco di Bryan Gay, Sam Ryder, Brian Stuard e Maverick McNealy. Sorprese e spettacolo sul massimo circuito americano dove Patrick Cantlay e Bryson DeChambeau (campione uscente), tra i big della rassegna, sono 8/i (66, -5). Stesso score per Chase Koepka, che batte il fratello Brooks, solo 85/o (70, -1). Partenza complicata per il numero uno mondiale, al rientro sul green dopo un periodo di riposo caratterizzato anche da un problema al ginocchio risolto (per via di un tendine rotuleo parzialmente lacerato) grazie a un trattamento con cellule staminali. (ANSA).