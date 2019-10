(ANSA) – PECHINO, 4 OTT – Il divieto dell’uso di maschere in cortei e manifestazioni in luoghi pubblici sarà operativo a Hong Kong da domani: lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam, in una conferenza stampa in cui è accompagnata da 16 ministri del suo gabinetto. “Una mossa su cui abbiamo discusso questa mattina e che riteniamo necessaria”, ha detto la Lam, ricordando la procedura speciale seguito per far fronte a “una vera emergenza”.