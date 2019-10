(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 4 OTT – “Oggi urge ricostruire una cultura politica”: è quanto ha detto padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi, nel salutare autorità, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e i pellegrini nella Basilica superiore nel corso della messa per le celebrazioni di San Francesco patrono d’Italia. “Occorre farlo per i nostri figli, ancor più che per noi”, ha aggiunto. Padre Gambetti ha chiesto inoltre di cercare “nelle altre politiche ciò che può unire e non ciò che può dividere” e di “operare per la pace nel mondo, per il disarmo, per l’incontro tra i popoli: unire le città per unire le nazioni”. “In Italia e in Europa – ha aggiunto – abbiamo nostalgia della cultura politica. Ma oggi non si può delegare il compito politico solo a qualcuno, per quanto possa essere illuminato; né lo si può consegnare a qualche arrogante faccendiere arrivista (troppi!)”.