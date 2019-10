(ANSA) – ROMA, 4 OTT – In Thailandia le Aprilia RS-GP hanno piazzano Aleix Espargaro al settimo posto e Andrea Iannone al 16/0, ma a meno di 5 decimi dalla qualifica virtuale alla Q2. Sin dalla FP1 del mattino i due piloti dell’Aprilia Racing Team Gresini, in una classifica cortissima, si sono tenuti a ridosso della top ten per poi migliorarsi, piuttosto nettamente, nel secondo turno. “Ieri abbiamo analizzato con molta attenzione il setup utilizzato lo scorso anno – ha spiegato il pilota spagnolo – e abbiamo deciso di partire con una configurazione completamente diversa. Mi sono sentito bene da subito. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa nei primi due settori dove fa molta differenza poter sfruttare una scia. Se guardiamo la classifica i distacchi sono minimi, credo che la differenza la stia facendo anche la positività che ci portiamo da Aragòn”.