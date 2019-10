(ANSA) – NEW DELHI, 04 OTT – Quasi 1.900 people uccise e altre 46 scomparse: è il tragico bilancio della stagione del monsone, ufficialmente appena conclusa in India, secondo dati diffusi oggi dal Ministero degli Interni. Il monsone ha coinvolto due milioni cinquecento mila persone in 22 stati: lo stato più colpito è il Maharashtra, con 382 morti, seguito dai 227 del West Bengal, a causa delle piogge, inondazioni, e degli smottamenti che si sono verificati nella gran parte dello stato. Sempre secondo il Ministero, altre 738 persone sono rimaste ferite e almeno 20 animali risultano dispersi. Normalmente, il monsone si conclude il 30 di settembre, ma quest’anno alcuni piogge tardive sono ancora in corso soprattutto nell’est del paese. Secondo il Dipartimento Meteorologico indiano, quest’anno le precipitazioni sono state le più intense registrate dal 1994.