(ANSA) – NAPOLI, 4 OTT – “Oggi a Napoli lavoriamo per rendere ancora più forte l’alleanza tra Italia e Francia. Le polemiche lasciamole al passato, oggi siamo in una nuova stagione in cui l’Italia e la Francia lavorano per fare un’Europa più forte”. Lo ha detto il ministro degli Affari Europei, Enzo Amendola, a Napoli, nella prima tappa del bilaterale con il sottosegretario di Stato francese agli Affari Europei Amelie De Montchalin all’Istituto Grenoble. “Italia e Francia – ha detto Amendola – dopo la visita di Macron a Conte aprono una nuova stagione per lavorare insieme a una nuova Europa che sia come dicono Macron, Conte e il presidente Mattarella giovane, verde, solidale”.