(ANSA) – ROMA, 4 OTT – “Siamo costanti, ma ci sono molti piloti veloci ed è ancora difficile capire i veri valori in campo. Però sono contento della mia moto ed anche le gomme si stanno comportando bene”. Così Andrea Dovizioso dopo le prime libere del gp di Thailandia, chiuso con l’ottavo tempo nella classifica combinata. “Purtroppo ho dei problemi al collo ed anche il mal di gola – ha aggiunto il pilota della Ducati – per cui sto prendendo degli antibiotici e con questo caldo faccio un po’ fatica fisicamente, ma spero di non risentirne troppo nei prossimi due giorni”. “Giornata abbastanza positiva perché abbiamo capito diverse cose, anche se non sono contento di essere rimasto fuori dalla top-ten per pochi millesimi – ha commentato Danilo Petrucci, 11/o – Sono però sereno e concentrato per domani perché potremo sicuramente migliorare. Il mio passo non è male e ho un buon feeling con la moto”.