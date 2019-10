(ANSA) – ROMA, 4 OTT – La maledizione degli infortuni colpisce ancora la Roma, e stavolta si tratta di un problema di lunga durata: il club conferma che per Davide Zappacosta si tratta di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il terzino si era fermato stamattina in allenamento e si e’ subito sottoposto agli esami clinici. A Zappacosta, in prestito dal Chelsea, “va la vicinanza del club, assieme all’augurio di pronta guarigione”.