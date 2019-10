(ANSA) – ROMA, 4 OTT – “La preparazione è andata bene, così come come l’allenamento svolto sulla velocità; sto lavorando molto sul gigante per risalire un po’ la china. L’obiettivo in futuro per me sarà di rientrare fra le 15 proprio in questa specialità. Nella prossima stagione ci sarà ‘solo’ la Coppa del mondo, vorrei puntare a qualche successo, nel 2020/21 preparerò i Mondiali in casa e poi penserò alle Olimpiadi del 2022”. Così Sofia Goggia, olimpionica nella discesa libera di sci alpino e campionessa del mondo nel 2018 in questi giorni a Cagliari per la presentazione di Luna Rossa, ha parlato dei prossimi obiettivi. “Gara dopo gara cercherò di ottenere il massimo e di essere sempre più veloce”, conclude.