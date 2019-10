(ANSA) – ROMA, 4 OTT – “Sono stati anche anni di scelte non semplicissime, ma rivendico tutto, me lo sono scelto e le porto avanti”. L’ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi durante la maratona Facebook organizzata per festeggiare i 10 anni del Movimento 5 Stelle. Tra le azioni realizzate dalla sua amministrazione ha citato l’abbattimento delle villette abusive dei Casamonica: “Per 30 anni i politici non hanno mai visto quelle villette abusive né lo spaccio e le attività illecite che c’erano…Noi abbiamo rimesso in fila i pezzi”. E ha continuato: “Si va avanti con la pulizia dei bilanci. Ad esempio abbiamo salvato l’Atac dal fallimento, l’azienda capitolina che gestisce in monopolio i trasporti e non si sa come è stata portata a stra-indebitarsi e tutti gli altri partiti votavano per la privatizzazione. Ma io non ci sto”. Quindi ha concluso: “Da tante gocce nasce il mare, noi ci stiamo provando”.