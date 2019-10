BEIRUT. – Accanto alla repressione delle proteste popolari contro il carovita, con l’uccisione di decine di persone e il ferimento di oltre mille in quattro giorni, il governo ha oggi promesso riforme. Mentre la massima carica religiosa sciita, Ali Sistani, si è espresso a favore delle richieste dei manifestanti.

Il bilancio delle violenze a Baghdad e in altre città del centro e del sud del paese è salito a oltre 50 persone, dopo la morte di altri quindici manifestanti nelle regioni meridionali.

La maggior parte delle vittime sono persone che hanno preso parte ai cortei, ma ci sono anche due poliziotti e un bambino.

Nella capitale la polizia era schierata per evitare nuovi assembramenti e cortei. E si registrano feriti proprio da colpi di arma da fuoco esplosi dalla polizia. Nelle ultime ore il premier Adel Abdel Mahdi, originario di Nassiriya, una delle città epicentro delle proteste, ha detto che “la bacchetta magica non esiste” ammettendo la legittimità delle richieste dei manifestanti.

Dal canto suo, il Grand Ayatollah Ali Sistani, leader religioso sciita, si è espresso a favore delle proteste e ha criticato le autorità politiche per la gestione repressiva delle manifestazioni.

“Agite con la politica prima che sia troppo tardi”, ha detto tramite un suo emissario, durante il sermone della preghiera collettiva del venerdì nella città santa sciita di Karbala. Le proteste sono in corso in tutto il centro e il sud dell’Iraq, abitato in prevalenza da sciiti.

Il governo, ha detto l’autorità sciita, “deve prendere misure chiare e concrete”, oppure “le proteste si faranno sempre più massicce… intervenite prima che sia troppo tardi”. Poco dopo le dichiarazioni di Sistani, la maggiore coalizione parlamentare irachena, dominata dal leader sciita Moqtada Sadr, ha annunciato la sospensione delle sue attività parlamentari fino a quando il governo non introduca un piano di riforme che vada incontro alle richieste dei manifestanti.

Proprio il parlamento si riunirà domani in via straordinaria per discutere le “misure urgenti”. Tra queste, come affermano fonti parlamentari, si discuterà del taglio del 5% dei salari dei funzionari delle più alte istituzioni dello Stato a favore dei “disoccupati” e delle categorie più vulnerabili dellasocietà. Si prometteranno anche “25mila posti di lavoro a chi ha un diploma universitario”.

Intanto e in via precauzionale, tre paesi del Golfo – il Qatar, Kuwait e Bahrain – hanno invitato i loro cittadini a non recarsi in Iraq, tradizionale metà di viaggio dei turisti del Golfo.

(di Lorenzo Trombetta/ANSA)