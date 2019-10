WASHINGTON. – Alla fine Donald Trump ha ottenuto da Kiev ciò che voleva: il nuovo procuratore generale ucraino Ruslan Riaboshapka ha annunciato che riesaminerà l’indagine su Burisma, la società del gas nel cui board sedeva il figlio di Joe Biden, Hunter.

Una doccia fredda per l’ex numero due di Obama, la cui campagna per la presidenza rischia ora di finire nel tritacarne delle inchieste politiche.

Ma si complica anche la posizione del tycoon. E non solo per gli imbarazzanti sviluppi nell’inchiesta di impeachment sull’ Ucrainagate, dove la Casa Bianca sta alzando un muro contro le richieste del Congresso per accusare il presidente di aver chiesto aiuto ad una potenza straniera a fini politici personali.

Dopo che Trump ha dichiarato ieri con una mossa sfacciata il suo desiderio che anche la Cina indaghi sui Biden, i media americani hanno svelato una telefonata dello scorso giugno in cui il commander in chief aveva già parlato con il presidente cinese Xi Jimping delle prospettive politiche di Joe Biden e anche di Elizabeth Warren, entrambi suoi avversari per la Casa Bianca.

Non solo. Al leader cinese avrebbe anche promesso di tacere sulle proteste di Hong Kong durante i negoziati sui dazi.

Due elementi che preoccupano i dem, nel timore che l’accordo commerciale possa essere legato in parte a un’indagine sui Biden e/o con il silenzio sui diritti umani. Tanto più che anche questa telefonata è finita nel sistema elettronico usato per le informazioni top secret, lo stesso in cui fu conservata la chiamata col presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poi rivelata dalla denuncia di una ‘talpa’.

Trump oggi è tornato a difendere le sue telefonate con i leader stranieri, “tutte sempre appropriate”, e ha rivendicato “il dovere come presidente di porre fine alla corruzione, anche se questo significa chiedere aiuto ad altri Paesi”.

Ma per lui, e anche per il segretario di stato Mike Pompeo, le insidie maggiori arrivano dagli sms di tre diplomatici americani diffusi dai presidenti delle tre commissioni della Camera preposte all’indagine di impeachment, dopo la testimonianza dell’ex inviato speciale Usa a Kiev Kurt Volker.

Messaggi che, secondo i dem, mostrano come gli Stati Uniti abbiano condizionato gli aiuti militari a Kiev e una visita alla Casa Bianca di Zelensky all’avvio di un’inchiesta sui Biden. Sino a licenziare la riluttante ambasciatrice americana a Kiev Marie Yovanovitch, su richiesta dell’avvocato personale del tycoon Rudy Giuliani, e a redigere una bozza di dichiarazioni per lo stesso Zelensky.

Ma tutto saltò dopo che Politico rivelò il blocco degli aiuti militari da parte di Trump, suscitando lo sconcerto dell’ambasciatore Usa ad interim a Kiev Bill Taylor: “penso sia folle trattenere gli aiuti per la sicurezza per aiutare una campagna politica”, scrisse. Parole che pesano come macigni sulla presidenza e il dipartimento di Stato, anche se per Trump “non ci fu alcun quid pro quo”.

La Casa Bianca intanto sta mettendo a punto una lettera per la speaker della Camera Nancy Pelosi avvertendo che non consegnerà i documenti richiesti entro oggi se prima non ci sarà un voto dell’intera aula per approvare l’indagine: la speranza è che i deputati dem più vulnerabili nella rielezione in Stati vinti da Trump facciano marcia indietro lasciando la Pelosi senza la maggioranza necessaria per proseguire la messa in stato d’accusa.

Se poi essa dovesse arrivare al Senato, Trump è certo di poter contare sull’unità dei repubblicani per bocciarla.

(di Claudio Salvalaggio/ANSA)