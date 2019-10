(ANSA) – ROMA, 4 OTT – Con tre punti all’attivo, frutto del netto successo (5-0) sul Lussemburgo, la Nazionale Under 21 riprende la marcia nelle qualificazioni all’Europeo con una doppia trasferta in Irlanda (10 ottobre) e Armenia (14). L’allenatore Paolo Nicolato ha convocato 23 calciatori, che si raduneranno domenica sera a Milano e voleranno il giorno seguente verso Dublino. Prima chiamata per il centrocampista della Salernitana, Fabio Maistro; dopo la convocazione con la Nazionale maggiore tornano con l’Under 21 il difensore Luca Pellegrini e il centrocampista Tonali. Parla inglese, invece, l’attacco: oltre a Kean, in forza all’Everton, si rivede Cutrone, del Wolverhampton.