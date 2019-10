(ANSA) – LONDRA, 4 OTT – Il documento legale secondo cui Boris Johnson s’impegnerebbe a chiedere all’Ue una proroga della Brexit oltre il 31 ottobre, in caso di mancato accordo con Bruxelles, non significa nulla. Almeno non secondo lo stesso premier Tory britannico che stasera twitta secco: “Nuovo accordo o no deal, ma nessun rinvio”. Parole che confermano innumerevoli dichiarazioni precedenti, contrastando tuttavia col dettato della cosiddetta legge anti-no deal (o Benn Act, dal nome del primo promotore) approvata dai suoi oppositori in Parlamento.