CARACAS. – Torna L’Italia con Voi, l’unico programma RAI interamente dedicato agli italiani all’estero, i veri protagonisti della trasmissione. In questa prima puntata, Monica Marangoni, accompagnata al pianoforte dal maestro Stefano Palatresi, inaugura la nuova stagione de L’Italia con Voi ospitando Mara Venier, la “Signora della televisione”, padrona di casa impeccabile di “Domenica In”, che da quest’anno è tornata anche su Rai Italia.

Segue il regista teatrale Armando Punzo, assieme a Rossella Menna, giornalista e curatrice del libro: “Un’idea più grande di me”, in cui si racconta la storia professionale di Armando, strettamente legata al carcere la Fortezza di Volterra, luogo che da trent’anni ospita i suoi spettacoli allestiti assieme ai detenuti.

Si cambia argomento e si parla delle attività e dei progetti della “Società Dante Alighieri”, ancora partner di Rai Italia e de “L’Italia con Voi” nella promozione della lingua italiana, con il suo Segretario Generale, il professor Alessandro Masi.

Anche in questa stagione non poteva mancare il presidente di Globus et Locus Piero Bassetti, grande personalità e uomo di cultura che arricchisce il programma con i suoi interventi sempre originali sul tema dell’italicità. In questa prima puntata lo vediamo in studio dialogare con l’ambasciatore Giuseppe Manzo in collegamento da Buenos Aires.

Nella puntata di lunedì le telecamere de L’Italia con Voi sono prima a Guangzhou, in Cina dove Mattia Romeo è diventato in poco tempo un personaggio televisivo, poi a New York per conoscere Federica Pozzi ed Elena Basso, ricercatrici che lavorano nei sotterranei di uno dei musei più importanti al mondo, il Metropolitan Museum.

Programmazione:

Rai Italia 1 (America del N)

NEW YORK/TORONTO Lunedì 7 Ottobre h17.00

LOS ANGELES Lunedì 7 Ottobre h14.00;

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Lunedì 7 Ottobre h14.00

SYDNEY Lunedì 7 Ottobre h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 7 Ottobre h17.15

Rai Italia 4 (America del Sud)

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Lunedì 7 Ottobre h18.30

