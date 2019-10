(ANSA) – ROMA, 4 OTT – Niente da fare per Gianmarco Tamberi che, nella finale del salto in alto, ha ottenuto l’ottavo posto ai Mondiali di atletica leggera a Doha. Il 27enne atleta marchigiano ha superato nella prima prova 2,19 metri, poi anche i 2,24; per andare oltre i 2,27, invece, ha dovuto fare ricorso al secondo tentativo. Dopo avere sbagliato il primo salto a 2,30, Tamberi ha deciso di passare alla misura di 2,33 metri ma, nei due tentativi a disposizione, non è riuscito a superarla ed è stato eliminato. L’oro è andato a Mutaz Essa Barshim, atleta di casa, che è riuscito a saltare 2,37 metri; secondo posto, e medaglia d’argento, per il russo Mikhail Akimenko (2,35); stessa misura, ma bronzo, per Ilya Ivanyuk.