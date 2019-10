ROMA. – L’Unione europea è l’area del mondo più avanzata rispetto al raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e, tra i diversi paesi europei l’Italia è in ottima posizione per quanto riguarda la salute ed il benessere, la produzione ed il consumo responsabile, mentre si trova penultima (condividendo solo con la Grecia una tendenza negativa tra il 2010 e il 2017) sul fronte della conquista di un lavoro dignitoso e crescita economia.

Male anche sul fronte dell’istruzione di qualità. Peggiore della media Ue il dato che riguarda la pace, la giustizia e la solidità delle istituzioni ed anche la riduzione delle diseguaglianze. Sotto la media Ue anche la vita sott’acqua (fiumi mari e laghi).

Complessivamente tra il 2010 e il 2017 il nostro Paese è migliorato in nove obiettivi, peggiorato in 6 ed è stabile in 2. Eccoli in dettaglio.

La situazione è migliorata per:

-Obiettivo 2: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile;

-Obiettivo 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

-Obiettivo 4: assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti;

-Obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze;

-Obiettivo 7: assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energía economici, affidabili, sostenibili e moderni;

-Obiettivo 9: costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;

-Obiettivo 12: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

-Obiettivo 13: adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze.

La situazione invece peggiora per i seguenti Obiettivi:

-Obiettivo 1: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;

-Obiettivo 8: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;

-Obiettivo 11: rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

-Obiettivo 14 : conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile;

-Obiettivo 15: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica;

-Obiettivo 16: promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile, offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.

La situazione infine è stabile per:

-Obiettivo 6: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie;

-Obiettivo 10: ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni.