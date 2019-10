(ANSA) – TORINO, 4 OTT – E’ stata aggiudicata a 48.800 euro la rara busta con affrancatura pentacolore dello Stato Pontificio diretta negli States con il 3 c. grigio rosa della terza emissione. E’ il top lot dell’asta Bolaffi di Filatelia, chiusa con un realizzo di 1,6 milioni di euro. Hanno spuntato ottimi realizzi un esemplare nuovo del Penny Black, prima emissione di Gran Bretagna e primo francobollo del mondo del 1840, salito a 25.600 euro, e il francobollo fiscale sovrastampato emesso dalla Sierra Leone nel 1897. Protagonista di numerosi rilanci, è stato aggiudicato a 17.000 euro, oltre dieci volte la base d’asta. Tra le collezioni, invece, si segnalano l’insieme di emissioni di Lubiana, Montenegro e Zona Fiumano-Kupa (34.100 euro) e una raccolta di tutti i Paesi del mondo con esemplari in ottimo stato e certificati (29.300 euro). L’asta ha confermato l’interesse per le emissioni di difficile reperimento, se in stato di conservazione eccezionale. Meno richiesti i pezzi anche rari ma difettosi e le collezioni generaliste.(ANSA).