ROMA. Approda a Palazzo Chigi la vertenza Whirlpool. Sindacati e lavoratori scendono in piazza contro la decisione dell’azienda di cedere lo stabilimento di Napoli, dove lavorano 430 persone e si producono lavatrici.

Incrociano le braccia per il secondo sciopero di otto ore nell’arco di due settimane e sfilano tra le strade di Roma per la manifestazione nazionale indetta da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil.

Poi l’incontro al Mise con il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che anticipa la convocazione in arrivo per mercoledì prossimo, 9 ottobre, dal presidente del Consiglio.

Un passo in avanti per i sindacati, che però rimarcano la propria posizione nei confronti della multinazionale americana: ritiri la procedura di cessione alla società Prs (Passive Refrigeration Solutions) con sede legale a Lugano e riapra una trattativa “vera”.

Ma è anche lo stesso ministro a dirlo nel corso dell’incontro con la delegazione sindacale: “Mi siederò al tavolo con Whirlpool se sospende la procedura di cessione”.

La fermi “per poter ricominciare a ragionare”, afferma Patuanelli, riferendo della lettera che l’azienda gli ha inviato nei giorni scorsi, con cui la stessa richiede un incontro per un aggiornamento sul progetto di riconversione.

I sindacati sono compatti ed i lavoratori anche: Fiom, Fim e Uilm parlano di sciopero riuscito e di stabilimenti fermi. Alla manifestazione arrivano duemila lavoratori, dicono dagli stessi sindacati, da tutti gli stabilimenti del gruppo in Italia (sono otto compresi i due centri direzionali, che impiegano in totale oltre 5.500 dipendenti).

“Napoli non molla”, è lo striscione che apre il corteo ed è la frase ripetuta nei cori e stampata sulle magliette che molti di loro indossano. A sfilare anche una lavatrice, portata a spalla da quattro operai, con croce di legno, ceri e fiori, in un funerale che i lavoratori non vogliono celebrare. Il tempo stringe e la preoccupazione sale.

“C’è la consapevolezza del rischio che al disimpegno su Napoli possa seguire il disimpegno in Italia”, dice la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David. “Bisogna fermare questo conto alla rovescia: il 12 ottobre scadrà la fase di consultazione sindacale e l’azienda, con o senza accordo, avrà mano libera”, avverte il numero uno della Fim, Marco Bentivogli.

“La chiusura dello stabilimento di Napoli è inaccettabile e noi ci opponiamo”, dice il leader della Uilm, Rocco Palombella. Nel piano industriale sottoscritto ad ottobre del 2018, ricordano i sindacati, l’azienda ha previsto un investimento di 250 milioni di euro in tre anni e il mantenimento della produzione negli stabilimenti italiani: dunque, “investimenti e non cessioni”.

“Noi non siamo disponibili a gestire chiusure e licenziamenti”, ripete il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, prendendo parte al corteo. Il governo, insiste la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, “deve far rispettare gli impegni all’azienda”.

Il punto è anche la regolamentazione dell’attività delle multinazionali: “Non è più accettabile che decidano unilateralmente, andando via indisturbate”, dice il numero uno della Uil, Carmelo Barbagallo.

L’auspicio dei sindacati, ora, è che dal tavolo di mercoledì con il premier Giuseppe Conte arrivino “risultati concreti e soluzioni”.