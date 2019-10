(ANSA) – ROMA, 4 OTT – “Questa volta il colpo è stato duro, inaspettato! Ringrazio il prof. Mariani per l’intervento, e tutti coloro che mi sono stati e mi saranno vicini, siete la mia forza! Sono già pronto per lavorare duro e tornare più forte di prima!”. E’ il tweet pubblicato, sul proprio account ufficiale, da Davide Zappacosta, lo sfortunato terzino della Roma che ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il giocatore è stato già operato e adesso, dopo il periodo di stop, lo aspetta un lungo recupero. Assieme al messaggio anche una foto del giocatore con il pollice in alto, scattata nel letto della clinica dove è stato operato.