BRASILIA. – A due giorni dall’inizio del Sinodo sull’Amazzonia, il cardinale brasiliano, Claudio Hummes,

considerato un uomo di fiducia di Papa Francesco, ha parlato a favore delle riserve indigene nella regione amazzonica ed ha affermato di rispettare la sovranità di ciascuno dei nove Paesi che compongono la foresta.

“Sappiamo che la delimitazione è qualcosa di fondamentale per gli indios, inoltre le riserve sono molto importanti per la conservazione dell’Amazzonia”, ha affermato il cardinale, che è anche arcivescovo emerito di San Paolo.

Hummes è stato nominato dal pontefice relatore del Sinodo e in precedenza è stato responsabile della Rete ecclesiale panamazzonica, che ha coordinato i dibattiti in cui sono stati preparati i documenti per l’incontro mondiale.

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato che non creerà nuove riserve indigene e anche questa settimana a Brasilia ha ribadito la sua tesi secondo cui ci sarebbero governi stranieri interessati a “manipolare” le popolazioni native per influenzare la sovranità brasiliana.