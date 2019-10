(ANSA) – ROMA, 5 OTT – E’ di Fabio Quartararo la pole del gran premio di Thailandia di motogp in programma domani sulla pista di Buriram. Il francese della Yamaha Petronas dopo aver fatto faville nelle prove libere ha confermato la sua eccellente condizione. In prima fila con lui partiranno Maverick Vinales e il campione del mondo Marc Marquez. Due italiani in seconda fila: Franco Morbidelli e Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso ha fatto il sesto tempo e partirà dalla terza fila, come Valentino Rossi che non è andato oltre il nono tempo.