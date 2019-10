(ANSA) – PINEROLO (TORINO), 5 OTT – Doveva essere una esercitazione, ma si è trasformato in un soccorso vero e proprio l’operazione ‘Altius One’ che ha visto impegnati sul gruppo del Monviso gli alpini del Terzo Reggimento di Pinerolo. In discesa dal Monviso, i militari hanno collaborato con soccorso alpino e 118 al recupero di un escursionista sessantenne scivolato durante il ritorno a valle. Nel corso dell’esercitazione ‘Altius One’ sono stati impegnati oltre 50 alpini, tra istruttori di alpinismo effettivi al Reggimento e membri delle Squadre Soccorso Alpino Militare, che hanno arrampicato svariate vie alpinistiche sino al VI grado di difficoltà. Tra queste la Cresta est e la via normale del Monviso (3.841 mt), Punta Udine (3.022 mt) e Punta Venezia (3.095 mt). Sono stati effettuati anche interventi in parete con l’utilizzo di barelle e della tecnica del rappeling, la discesa in corda doppia. A queste ultime attività hanno assistito il Comandante della Brigata Alpina Taurinense, Generale di Brigata Davide Scalabrin, il Comandante del Terzo Reggimento Alpini Colonnello Christian Bison e il vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero.(ANSA).