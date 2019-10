(ANSA) – ROMA, 5 OTT – “Sono contento del bilancio della giornata. Come sto? Mi fa male un pò tutto, ma non cerco scuse per la gara”. Marc Marquez è soddisfatto del terzo posto sulla griglia di Buriram e della prima fila nel gp che può consegnargli l’8/o titolo iridato. Il campione della Honda, caduto ieri rovinosamente, è incappato in una scivolata anche oggi. “Sono qualifiche, si spinge al massimo” dice. Fabio Quartararo e Maverick Vinales, che con le loro Yamaha partiranno davanti a Marquez, hanno anticipato l’intenzione di imprimere fin dal via uno strappo alla gara. “Le Yamaha vanno molto forte, ma non voglio dimenticare Dovizioso -dice lo spagnolo. Non sembra, ma lui è con i migliori. Alla fine della FP4 ha fatto tempi importanti, con le gomme usate va forte”. Se domani si trovasse al secondo posto, in vista dall’arrivo, certo del titolo, ma con la possibilità di vincere la gara? “Ovviamente ci provo” -assicura Marquez.