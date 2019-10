(ANSA) – TORINO, 5 OTT – “Mi restituisce giustizia, perché non ho fatto nulla per essere espulso”. Walter Mazzarri commenta così la decisione della Corte Sportiva di Appello, destinata a fare giurisprudenza, che ha tolto la giornata di squalifica al tecnico del Torino. “A Parma c’è un’area tecnica più piccola che da altre parti – osserva Mazzarri nella conferenza stampa di vigilia della partita di campionato col Napoli -. Quando ho visto uno scontro a due metri dalla mia panchina istintivamente sono andato un metro più avanti. Essere squalificato per aver oltrepassato la linea un paio di volte mi sembrava eccessivo. Fortunatamente i giudici lo hanno capito e mi hanno levato la squalifica”.