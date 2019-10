(ANSA) – ROMA, 5 OTT – Dopo quella contro l’Argentina, è arrivata la seconda vittoria nella World Cup di pallavolo per l’Italia che ha battuto la Tunisia 3-0 (25-19, 25-21, 25-18) nel penultimo match della prima fase. Domani gli azzurri chiuderanno le partite in programma a Fukuoka sfidando i campioni del mondo della Polonia (ore 5.30 italiane) prima del trasferimento a Hiroshima dove da mercoledì 9 affronteranno le altre avversarie. Gara ben giocata dagli azzurri contro la Tunisia, allenata dall’italiano Antonio Giacobbe. Sono stati bravi a mantenere costantemente la calma contro un avversario non irresistibile, ma che ha comunque giocato generosamente, tentando di arginare l’organizzazione del sestetto tricolore. Piano e compagni, seppur con qualche sbavatura, hanno dimostrato superiorità in tutti i fondamentali, servendo abbastanza bene e facendo la differenza soprattutto a muro.