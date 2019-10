(ANSA) – ROMA, 5 OTT – Dopo il martedì nero in Champions, col 2-7 rimediato dal Bayern, il Tottenham ha sbandato anche in Premier, sconfitto 3-0 a Brighton in un incontro della settima giornata. Ma non basta, perché gli Spurs hanno perso anche il loro portiere, Hugo Lloris, vittima di un grave infortunio nell’azione del primo gol dei padroni di casa. Il n.1 della Francia è caduto cercando di bloccare un cross e il suo braccio sinistro si è piegato in modo innaturale, fratturandosi, mentre Maupay approfittava della porta sguarnita per portare in vantaggio il Brighton. Lloris è stato trasportato fuori dal campo in barella e sotto ossigeno per lo choc. I tempi di recupero saranno lunghi. Tra il primo e il secondo tempo i Seagulls hanno segnato altre due volte con il 19enne irlandese Connolly, mettendo in cassaforte la prima vittoria in Premier. La squadra londinese non ha dato segni di reazione e dopo la terza sconfitta in campionato è scivolato fuori dalla zona Europa, mettendo ancor più a rischio la posizione di Mauricio Pochettino.