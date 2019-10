(ANSA) – ROMA, 5 OTT – “L’Italia è preoccupata per le operazioni illegali condotte dalla nave turca Yavutz nella zona economica esclusiva di Cipro a sud dell’isola”. Lo riferisce la Farnesina in una nota nella quale si ribadisce la richiesta italiana “di rispettare i diritti sovrani di Cipro e di astenersi da azioni illegali nell’area”. Il ministero degli Esteri sottolinea inoltre che il Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea di luglio “ha deciso misure politiche per rispondere alle iniziative turche nel Mediterraneo orientale, in piena solidarietà con Cipro, e di continuare a monitorare la questione”. “Con i nostri partner, abbiamo scelto un approccio fermo ma graduale e reversibile per creare le condizioni per una riduzione della tensione nel Mediterraneo orientale. Ci auguriamo sinceramente che questo risultato sia ancora possibile e auspichiamo che la Turchia voglia tornare al più presto a un atteggiamento più costruttivo”, conclude la nota.