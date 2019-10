(ANSA) – POZZUOLI (NAPOLI), 5 OTT – Gli ex compagni di squadra del Rione Terra – e tutta l’attuale formazione che milita nel campionato di Promozione – sono scesi in campo oggi indossando una maglietta con il volto di Pierluigi Rotta, l’agente morto ieri nella sparatoria di Trieste. “Un’iniziativa – spiega il presidente del Rione Terra Sergio Di Bonito – sollecitata con vigore dai compagni di Pierluigi che lo ricordano come tutti noi come un ragazzo perbene, ineccepibile sul campo e fuori”. “Pierluigi – ricorda Di Bonito – ha giocato con noi tra il 2011 e il 2013. Ma era stato una promessa del calcio professionistico raggiungendo anche la C2, prima che un grave infortunio ne compromettesse la carriera. Il calcio era la sua passione, ma in testa ha sempre avuto il sogno di fare il poliziotto come il papa’ che lavorava al commissariato di Pozzuoli”.