(ANSA) – PECHINO, 5 OTT – Più di un migliaio di persone ha sfidato oggi a Hong Kong il nuovo bando sulle maschere, in una manifestazione pacifica non autorizzata nel centro della città in un corteo non autorizzato Una piccola manifestazione formata. In molti hanno indossato le mascherine chirurgiche, da oggi ufficialmente fuorilegge, secondo quando annunciato ieri in conferenza stampa dalla governatrice Carrie Lam, dando conto di una mossa presa in scia a una legislazione d’emergenza risalente a febbraio del 1922, in pieno periodo coloniale. La ufficializzazione della misura, anticipata dai media, ha scatenato poi la rabbia dell’ala più dura dei manifestanti pro-democrazia che in serata, e fino a notte fonda, ha dato vita a scontri con la polizia in quasi tutti i distretti della città.