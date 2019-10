(ANSA) – ROMA, 5 OTT – Reduce dal trionfo in Champions sul Tottenham a Londra, il Bayern Monaco ha subito una inattesa sconfitta in Bundesliga, la prima volta in questa stagione, cedendo 2-1 in casa all’Hoffenheim. Pur dominando gran parte dell’incontro, in bavaresi non sono riusciti a segnare e hanno subito la prima rete al 9′ st su colpo di testa di Adamyan. Poco prima della mezz’ora Lewandowski ha pareggiato ma l’attaccante armeno ha raddoppiato al 34′, di fatto chiudendo l’incontro. Il Bayern è stato così raggiunto a quota 14 punti da un quartetto di squadre che, pareggiando tutte, hanno mancato l’occasione del sorpasso: Friburgo (2-2 in casa col Borussia Dortmund), Bayer Leverkusen e Lipsia, che hanno pareggiato 1-1, e Schalke 04 (1-1 in casa colo Colonia).