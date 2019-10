(ANSA) – ROMA, 6 OTT – “Adesso sono a quota otto e proverò ad andare oltre, ma ogni anno è diverso. Arrivare a vincere 15 Mondiali? No, penso di no. E’ impossibile, non sono Superman”: così a Sky Marc Marquez, confermatosi in Thailandia campione del mondo in MotoGp, e all’ottavo sigillo iridato in carriera (meglio di slui solo Agostini con 15, Nieto con 13 e Rossi e Hailwood con 9). “Quartararo è stato strepitoso, ci ha provato anche all’ultima curva dell’ultimo giro – le sue parole a Sky -. E’ molto forte e l’anno prossimo sarà ancora più forte”. (ANSA)