(ANSA) – MILANO, 6 OTT – La sofferta vittoria con il Genoa non basta a scacciare le ombre sull’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, che ha perso 4 delle prime 7 partite di campionato. In ambienti rossoneri la situazione al momento viene definita “di riflessione” complice la sosta per le nazionali. Evidentemente i dirigenti del club stanno facendo valutazioni ad ampio raggio all’indomani del 2-1 di Marassi, salvato al 93′ da Pepe Reina parando un rigore. La squadra si ritroverà a Milanello mercoledì.