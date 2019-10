(ANSA) – ROMA, 6 OTT – “Noi non vogliamo la guerra commerciale, non conviene a un Paese come il nostro”, il cui Pil si poggia per una parte consistente sull’export. “La strategia è chiedere all’Ue di battere un colpo. Dove non si vogliono fare accordi, come nel caso di Trump, ci si siede e si negozia”. Lo ha detto il ministro agli Affari europei Enzo Amendola, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più.