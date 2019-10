(ANSA) – ROMA, 6 OTT – “Il progetto Ryder Cup 2022 mi ha colpita. Noto un’estrema cura per il territorio e grazie all’attenzione della Federazione Italiana Golf a un tema importantissimo come quello dell’inclusione sociale, il golf è ormai considerato uno sport per tutti”. Lo ha detto Virginia Raggi, sindaca di Roma, presente oggi a Piazza di Siena (Villa Borghese) in occasione di “Golf in piazza”, terzo evento 2019 della Road to Rome 2022, la marcia di avvicinamento verso la sfida Europa-Usa che, tra tre anni, si giocherà al Marco Simone Golf & Country Club. “Vedere tante famiglie e bambini avvicinarsi a uno sport mai provato prima con il sorriso – ha aggiunto la Raggi – è un bel modo d’iniziare a cimentarsi con una disciplina emergente anche in vista della 76/a edizione dell’Open d’Italia (10-13 ottobre all’Olgiata GC di Roma, ndr) e della Ryder Cup 2022, che è dietro l’angolo. Per questo importante appuntamento abbiamo una serie di attività che premono. Insieme al Comune di Guidonia Montecelio stiamo lavorando alla viabilità”.