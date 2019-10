(ANSA) – PECHINO, 6 OTT – La Corea del Nord assicura di non voler continuare i negoziati sul nucleare salvo che gli Usa non decidano di sospendere l’atteggiamento ostile. All’indomani del nulla di fatto negoziale di Stoccolma, Pyongyang spiega “di non aver alcun desiderio di tenere tali nauseanti negoziati come gli attuali a meno che gli Usa prendano misure pratiche e mettano fine alle loro politiche ostili”, ha chiarito un portavoce del ministero degli Esteri in un dispaccio della Kcna. “Il destino del dialogo è nelle mani di Washington e la scadenza è a fine anno”.