(ANSA) – NAPOLI, 6 OTT – E’ di frattura parcellare dello sterno la diagnosi per Elseid Hysaj, infortunatosi nel corso del match contro il Torino in uno scontro di gioco con Ansaldi, che pure lo ha sostenuto nella sua caduta a testa in giù verso il terreno di gioco. L’esterno albanese del Napoli si è sottoposto a un esame clinico e radiologico che ha evidenziato la patologia. Hysaj non partirà per gli impegni della Nazionale albanese e rimarrà a Napoli per le cure.