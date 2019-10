(ANSA) – MILANO, 6 OTT – “Il sorpasso è poco significativo, importante è che abbiamo fatto una prestazione di carattere e personalità contro una squadra forte in un ambiente carico. Abbiamo meritato di vincere”: è l’analisi di Maurizio Sarri dopo il successo dalla Juve sull’Inter. Solo per 9′ si sono visti in campo Dybala, Higuain e CR7, scelta che Sarri spiega così: “L’inerzia della partita era nostra e andava provato. Uscire dalla partita con un punto era ingiusto, ma forse Dybala era stanco quindi poi ho cercato di equilibrare la squadra”.