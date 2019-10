(ANSAmed) – TUNISI, 7 OTT – I risultati preliminari ufficiali delle elezioni legislative tunisine verranno annunciati mercoledì 9 ottobre. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie), Nabil Baffoun, aggiungendo che la ripartizione dei seggi verrà resa nota in seguito poiché le operazioni di calcolo dei resti richiedono molto tempo. 217 i seggi, 199 eletti dai residenti in Tunisia, 18 dai tunisini all’estero. Gli exit poll danno in testa il partito islamico Ennhadha, seguito a breve distanza dal partito del magnate in cella Nabil Karoui, Qalb Tounes (Al cuore della Tunisia). Il tasso di partecipazione alle urne delle elezioni legislative tunisine di ieri è stato del 41,32% in Tunisia e del 16,5% all’estero. Alle ultime legislative del 2014 il tasso di affluenza finale era stato del 69%.